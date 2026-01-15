不用怀疑，这就是 Nike Glitch 系列。穿上 Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤，从球场到客厅，再到全球数字舞台，皆可助你畅享非凡舒适的比赛体验。Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽，轻松应对不同水平的挑战。

显示颜色： 明绿/白色

款式： HV0509-307