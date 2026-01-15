Nike Court
Dri-FIT 大童速干篮球短裤
¥229
不用怀疑，这就是 Nike Glitch 系列。穿上 Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤，从球场到客厅，再到全球数字舞台，皆可助你畅享非凡舒适的比赛体验。Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽，轻松应对不同水平的挑战。
- 显示颜色： 明绿/白色
- 款式： HV0509-307
Nike Court
¥229
不用怀疑，这就是 Nike Glitch 系列。穿上 Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤，从球场到客厅，再到全球数字舞台，皆可助你畅享非凡舒适的比赛体验。Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽，轻松应对不同水平的挑战。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 侧边口袋可存放零食和基本物品
- 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 明绿/白色
- 款式： HV0509-307
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。