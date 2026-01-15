 
Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤 - 明绿/白色

Nike Court

Dri-FIT 大童速干篮球短裤

¥229

不用怀疑，这就是 Nike Glitch 系列。穿上 Nike Court Dri-FIT 大童速干篮球短裤，从球场到客厅，再到全球数字舞台，皆可助你畅享非凡舒适的比赛体验。Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽，轻松应对不同水平的挑战。


  • 显示颜色： 明绿/白色
  • 款式： HV0509-307

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 侧边口袋可存放零食和基本物品
  • 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 明绿/白色
  • 款式： HV0509-307

