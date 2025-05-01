 
Nike Court Legacy Lift 女子厚底增高运动鞋 - 砂岩灰粉/麦芽黄/淡象牙白

Nike Court Legacy Lift

女子厚底增高运动鞋

¥599
砂岩灰粉/麦芽黄/淡象牙白
白色/团队金/甜菜红
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上 Nike Court Legacy Lift 女子厚底增高运动鞋，彰显不凡格调。 采用增高中底，结合经典易搭设计，呈现醒目风范。 同时沿袭你挚爱的经典版型。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/麦芽黄/淡象牙白
  • 款式： DM7590-602

其他细节

  • 分层鞋面设计，带来经典外观
  • 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
  • 加垫后跟和鞋舌，柔软非凡

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

