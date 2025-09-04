 
Nike Court Vision Alta LTR 女子运动鞋，非凡体验再升级。‏时尚设计，巧妙融合皮革材质搭配加高鞋底。出众篮球鞋外观搭配柔软鞋舌，赋予双足非凡体验。


  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： DM0113-100

Nike Court Vision Alta LTR 女子运动鞋，非凡体验再升级。‏时尚设计，巧妙融合皮革材质搭配加高鞋底。出众篮球鞋外观搭配柔软鞋舌，赋予双足非凡体验。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面打造出众耐穿性，鞋头打孔设计营造透气美学风范
  • 加高泡绵中底搭配塑形后跟，缔造舒适脚感
  • 加衬鞋舌，柔软非凡

产品细节

  • 传统系带系统
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。