Nike Court Vision Low 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格融入日常穿搭， 采用灵感源自传统篮球鞋的设计和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。此鞋款点缀光泽感蓝色元素，并随附两副鞋带，助你轻松变换风格。

Nike Court Vision Low 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格融入日常穿搭， 采用灵感源自传统篮球鞋的设计和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。此鞋款点缀光泽感蓝色元素，并随附两副鞋带，助你轻松变换风格。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。