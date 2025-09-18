 
Nike Court Vision Low 女子运动鞋 - 帆白/惊喜可可色/椰奶色/帆白

Nike Court Vision Low

女子运动鞋

31% 折让

如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范， Nike Court Vision Low 女子运动鞋定能让你一见倾心。 采用合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 帆白/惊喜可可色/椰奶色/帆白
  • 款式： IM1652-101

其他细节

  • 合成材质鞋面，舒适耐穿
  • 鞋头与侧边融入打孔设计，带来出众透气性
  • 橡胶包边鞋底，塑就出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

