Nike Court Vision Low
女子运动鞋
20% 折让
如果你钟爱 80 年代的复古篮球风范， Nike Court Vision Low 女子运动鞋定能让你一见倾心。 采用合成材质结合橡胶包边鞋底，从过往经典鞋款汲取灵感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 幻影灰白/白色
- 款式： IM1652-002
其他细节
- 合成材质鞋面，舒适耐穿
- 鞋头与侧边融入打孔设计，带来出众透气性
- 橡胶包边鞋底，塑就出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
