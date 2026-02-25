 
Nike Court Vision Low 男子运动鞋 - 浅卡其/橡皮中褐/红杉绿

Nike Court Vision Low

男子运动鞋

31% 折让

Nike Court Vision Low 男子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合。 结合灵感源自传统篮球鞋的设计和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。


  • 显示颜色： 浅卡其/橡皮中褐/红杉绿
  • 款式： HV4506-200

其他细节

  • 橡胶包边鞋底设计，打造出众耐穿性和抓地力
  • 鞋头与侧边融入打孔设计，缔造出众透气性

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。