 
Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋 - 白色/体育场绿/帆白/绿古色

女子运动鞋

30% 折让
白色/体育场绿/帆白/绿古色
白色/帆白/蒸气绿

Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋将 80 年代篮球运动的快速突破风格与当下篮球赛的快节奏文化相糅合，结合灵感源自传统运动鞋的鞋面和借鉴自一些过往经典鞋款的经典橡胶包边鞋底。


  • 显示颜色： 白色/体育场绿/帆白/绿古色
  • 款式： FV9952-101

Nike Court Vision Low Next Nature

30% 折让

其他细节

  • 合成材质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 侧边与鞋头区域融入打孔设计，带来出色透气性
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶鞋底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。