Nike Court Vision Low Next Nature
女子运动鞋
10% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋定能应你所需。该鞋款采用匠心材料；结合利落鞋面和缝制覆面，彰显元年款风范。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。
- 显示颜色： 白色/白色/冰川蓝/泡沫粉
- 款式： IQ9800-161
其他细节
- 鞋面采用合成材质，同时沿袭 20 世纪 80 年代中期经典篮球鞋设计
- 加垫低帮鞋口，造型利落，脚感出众；鞋头和侧面打孔设计，透气舒适
产品细节
- 鞋头和侧面打孔设计
- 橡胶外底
