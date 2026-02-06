Nike Court Vision Low Next Nature
女子运动鞋
11% 折让
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋正是你的理想之选。此鞋款采用利落鞋面和缝制覆面，灵感源自勾手投篮和圆筒短袜造型。加垫鞋口和橡胶鞋底，缔造舒适脚感和非凡抓地力。
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DH3158-100
Nike Court Vision Low Next Nature
11% 折让
场外新风尚
你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature 女子运动鞋正是你的理想之选。此鞋款采用利落鞋面和缝制覆面，灵感源自勾手投篮和圆筒短袜造型。加垫鞋口和橡胶鞋底，缔造舒适脚感和非凡抓地力。
其他细节
- 鞋面采用合成材质，同时沿袭 20 世纪 80 年代中期经典篮球鞋设计
- 加垫低帮鞋口，造型利落，脚感出众；鞋头和侧面打孔设计，透气舒适
- 包边结构将外底与中底巧妙融合，缔造简洁利落外观，令你畅享非凡耐穿度和舒适感
产品细节
- 鞋头和侧面打孔设计
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/白色/白色
- 款式： DH3158-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。