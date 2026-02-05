 
Nike Court Vision Low Next Nature CS 女子运动鞋 - 白色/牡丹红/队红

Nike Court Vision Low Next Nature CS

女子运动鞋

20% 折让

你是否对 80 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，同时也为当下篮球赛的快节奏文化深深着迷？Nike Court Vision Low Next Nature CS 女子运动鞋定能应你所需。柔软低帮鞋口，打造利落外观和舒适脚感。


  • 显示颜色： 白色/牡丹红/队红
  • 款式： IO9552-100

其他细节

  • 鞋面采用合成材质，同时沿袭 20 世纪 80 年代中期经典篮球鞋设计
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，脚感出众；鞋头和侧面打孔设计，透气舒适

产品细节

