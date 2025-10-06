 
Nike Court Vision Mid 男子冬季款运动鞋 - 军裤卡其/红杉绿/红杉绿/军裤卡其

Nike Court Vision Mid

男子冬季款运动鞋

24% 折让
军裤卡其/红杉绿/红杉绿/军裤卡其
幻影灰白/煤黑/苍野灰/幻影灰白

抓地底纹，耐穿材质，还有金属配件，是这款没错了。Nike Court Vision Mid 男子冬季款运动鞋设计灵感源自 80 年代篮球鞋，在冬日彰显复古篮球风范。经典配色、大号凸起底纹和加垫鞋口，彰显出众靴式风格美学。


  • 显示颜色： 军裤卡其/红杉绿/红杉绿/军裤卡其
  • 款式： DR7882-300

冬季款设计

织物、皮革与合成材质组合鞋面经久耐穿，舒适贴合，塑就经典篮球鞋外观，助力应对不同天气状况。

多种场合，轻松驾驭

橡胶外底融入大号凸起纹路，铸就出众抓地力和耐穿性。

靴式风格

后跟和鞋舌采用提拉设计，金属鞋眼配件结合加垫鞋口，彰显都市靴式风格美学。

产品细节

  • 泡绵中底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。