Nike Court Vision Mid
男子冬季款运动鞋
24% 折让
抓地底纹，耐穿材质，还有金属配件，是这款没错了。Nike Court Vision Mid 男子冬季款运动鞋设计灵感源自 80 年代篮球鞋，在冬日彰显复古篮球风范。经典配色、大号凸起底纹和加垫鞋口，彰显出众靴式风格美学。
- 显示颜色： 军裤卡其/红杉绿/红杉绿/军裤卡其
- 款式： DR7882-300
冬季款设计
织物、皮革与合成材质组合鞋面经久耐穿，舒适贴合，塑就经典篮球鞋外观，助力应对不同天气状况。
多种场合，轻松驾驭
橡胶外底融入大号凸起纹路，铸就出众抓地力和耐穿性。
靴式风格
后跟和鞋舌采用提拉设计，金属鞋眼配件结合加垫鞋口，彰显都市靴式风格美学。
产品细节
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
