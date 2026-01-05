Nike Cozy
幼童加绒圆领上衣和长裤套装
40% 折让
孩子们是专业的玩乐艺术家，这款精心搭配的 Nike Cozy 幼童加绒套装可助他们尽兴畅玩。两件单品均采用柔软针织面料结合内里加绒设计，赋予孩子非凡舒适感受。圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭；配套锥形长裤搭配舒适弹性腰部，结合口袋设计，可供存放小物件。
- 显示颜色： 乌紫
- 款式： FZ9923-573
Nike Cozy
40% 折让
孩子们是专业的玩乐艺术家，这款精心搭配的 Nike Cozy 幼童加绒套装可助他们尽兴畅玩。两件单品均采用柔软针织面料结合内里加绒设计，赋予孩子非凡舒适感受。圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭；配套锥形长裤搭配舒适弹性腰部，结合口袋设计，可供存放小物件。
其他细节
两件单品均可分别与孩子衣橱里的其他单品搭配穿着
产品细节
- 上衣/长裤：聚酯纤维/棉
- 可机洗
- 显示颜色： 乌紫
- 款式： FZ9923-573
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。