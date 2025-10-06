 
Nike Cozy 幼童加绒圆领上衣和长裤套装 - 乌紫

Nike Cozy

幼童加绒圆领上衣和长裤套装

¥299
乌紫
沙漠黄
黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

孩子们是专业的玩乐艺术家，这款精心搭配的 Nike Cozy 幼童加绒套装可助他们尽兴畅玩。两件单品均采用柔软针织面料结合内里加绒设计，赋予孩子非凡舒适感受。圆领上衣采用休闲剪裁，便于叠搭；配套锥形长裤搭配舒适弹性腰部，结合口袋设计，可供存放小物件。


  • 显示颜色： 乌紫
  • 款式： FZ9923-573

Nike Cozy

¥299

其他细节

两件单品均可分别与孩子衣橱里的其他单品搭配穿着

产品细节

  • 上衣/长裤：聚酯纤维/棉
  • 可机洗
