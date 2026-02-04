Nike Crossover
Dri-FIT 女子速干篮球短裤
14% 折让
你的球技与魅力，都足以赢得满堂喝彩。从容接下所有赞赏，然后让他们知道，Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤还有更多惊喜，标准版型助你自在控球、畅快发力，带来自如无拘的畅动体验。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV8095-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 腰部抽绳可系于内侧或外侧，缔造舒适又有型的穿着体验
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 口袋设计
- 弹性腰部搭配可调节抽绳
- 裤脚开衩设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
