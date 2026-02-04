 
Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤 - 黑/白色

Nike Crossover

Dri-FIT 女子速干篮球短裤

14% 折让

你的球技与魅力，都足以赢得满堂喝彩。从容接下所有赞赏，然后让他们知道，Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤还有更多惊喜，标准版型助你自在控球、畅快发力，带来自如无拘的畅动体验。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV8095-010

Nike Crossover

14% 折让

你的球技与魅力，都足以赢得满堂喝彩。从容接下所有赞赏，然后让他们知道，Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤还有更多惊喜，标准版型助你自在控球、畅快发力，带来自如无拘的畅动体验。这款短裤还搭载 Nike Dri-FIT 技术，助你在运动时保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 腰部抽绳可系于内侧或外侧，缔造舒适又有型的穿着体验

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 口袋设计
  • 弹性腰部搭配可调节抽绳
  • 裤脚开衩设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV8095-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。