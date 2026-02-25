不用怀疑，这就是 Nike Glitch 系列。Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，无论电子竞技还是球场比拼，皆可为你缔造温暖舒适的畅玩体验。超宽松版型，营造充裕叠搭空间，缔造非凡舒适的穿着体验。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

