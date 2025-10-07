 
Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫 - 黑/冲击绿/黑

Nike Culture of Basketball

大童加绒套头连帽衫

25% 折让
黑/冲击绿/黑
浆果红/黑

不用怀疑，这就是 Nike Glitch 系列。 Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，无论电子竞技还是球场比拼，皆可为你缔造舒适畅玩体验。 超宽松版型，营造充裕叠搭空间，缔造非凡舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/冲击绿/黑
  • 款式： HV0508-010

其他细节

  • 加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
  • 正面大号口袋，便于快速存放零食和其他日常物品

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。