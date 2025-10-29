Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫柔软非凡，助你在球场内外彰显全明星风范，畅享出众舒适感受。针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。该连帽衫以舒适为先，采用超宽松版型，易于叠搭。

Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫柔软非凡，助你在球场内外彰显全明星风范，畅享出众舒适感受。针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。该连帽衫以舒适为先，采用超宽松版型，易于叠搭。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。