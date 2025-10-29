Nike Culture of Basketball
大童加绒套头连帽衫
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫柔软非凡，助你在球场内外彰显全明星风范，畅享出众舒适感受。针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。该连帽衫以舒适为先，采用超宽松版型，易于叠搭。
- 显示颜色： 大学红/白色
- 款式： FN8355-657
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 弹性下摆
- 罗纹袖口
- 正面口袋
- 梭织运动员标签
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
