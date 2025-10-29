 
Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫 - 大学红/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫柔软非凡，助你在球场内外彰显全明星风范，畅享出众舒适感受。针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。该连帽衫以舒适为先，采用超宽松版型，易于叠搭。


  • 显示颜色： 大学红/白色
  • 款式： FN8355-657

Nike Culture of Basketball 大童加绒套头连帽衫柔软非凡，助你在球场内外彰显全明星风范，畅享出众舒适感受。针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。该连帽衫以舒适为先，采用超宽松版型，易于叠搭。

产品细节

  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 弹性下摆
  • 罗纹袖口
  • 正面口袋
  • 梭织运动员标签
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
