Nike Culture of Basketball
大童加绒长裤
¥429
Nike Culture of Basketball 大童加绒长裤采用加绒针织面料结合腿部宽松剪裁，无论电子竞技还是球场比拼，皆可为你缔造舒适畅玩体验。裤腿后侧融入按扣设计，便于自行调节造型，打造专属垂坠效果，彰显挚爱运动鞋魅力。
- 显示颜色： 空间蓝/黑
- 款式： HV0507-492
其他细节
- 加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 裤腿后侧融入按扣设计，便于自行调节造型
- 宽松版型，休闲舒适
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
