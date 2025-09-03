Nike Culture of Basketball
大童（男孩）加绒套头运动衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Culture of Basketball 大童（男孩）加绒套头运动衫采用超宽松版型，致敬传统篮球风范。柔软加绒针织面料、罗纹袖口和弹性下摆，有助锁住热量，营造温暖舒适感受。
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： IB5599-222
其他细节
- 柔软针织面料内里加绒，助你畅享温暖舒适
- 领口拉链开襟设计，可根据需要自主调节透气性
产品细节
- 插手口袋
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
