 
Nike Culture of Football 男子针织长袖足球毛衣 - 深丛林绿/黑/树莓红/日晷黄

Nike Culture of Football

男子针织长袖足球毛衣

Culture of Football 系列专为热爱足球运动历史与传统，同时又欣赏现今足球比赛的精英球员打造。Nike Culture of Football 男子针织长袖足球毛衣从复古守门员球衣中汲取设计灵感，旨在致敬这项深受世界各地人们喜爱的运动。柔软针织面料搭配宽松版型，打造可轻松驾驭球场内外的日常穿搭佳选。


  • 显示颜色： 深丛林绿/黑/树莓红/日晷黄
  • 款式： FD7285-323

其他细节

  • 针织面料，轻盈舒适
  • 翻折罗纹衣领的设计灵感来自复古守门员球衣

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 80% 聚酯纤维/20% 粘纤
  • 可机洗
