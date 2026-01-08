Nike Diamond Showcase MCS
棒球鞋
¥949
穿上 Nike Diamond Showcase MCS 帮球鞋，释放你的野性，粉碎一切阻碍。全掌型外底带来稳定感，中足板带提供稳固包覆，让你在需要力量发力、改变比赛节奏的时候更好地发挥。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ9962-900
传递力量
中足贴合弹力带有助于稳固双足，让你体验最佳的力量传递。
用力挥杆
全掌型外底带来理想的抗扭刚性，带来与地面紧密相连的感觉。降低的鞋头翘度有助于优化触地效果。
舒适迈步
中底采用 Cushlon 打造，带来全场比赛的舒适体验。我们还降低了中底高度，带来与地面更紧密相连的感觉和理想的稳定表现。
其他细节
- 我们的 Drag-On 技术经过球员认可，在拖趾动作中提供轻盈的支撑
- 耐用网眼鞋面
- 5/8 中帮设计
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
