Nike Diamond Showcase MTL

¥999

穿上 Nike Diamond Showcase MTL 帮球鞋，释放你的野性，粉碎一切阻碍。全掌型外底带来稳定感，中足板带提供稳固包覆，让你在需要力量发力、改变比赛节奏的时候更好地发挥。

传递力量

中足贴合弹力带有助于稳固双足，让你体验最佳的力量传递。

用力挥杆

全掌型外底带来理想的抗扭刚性，带来与地面紧密相连的感觉。降低的鞋头翘度有助于优化触地效果。

中底采用 Cushlon 打造，带来全场比赛的舒适体验。我们还降低了中底高度，带来与地面更紧密相连的感觉和理想的稳定表现。