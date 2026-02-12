Nike Diamond Standout By You
MCS 专属定制棒球鞋
¥1,049
穿上 Nike Diamond Standout MTL 棒球鞋，开启第五档，全力释放。这款最快的钉鞋搭载灵敏响应的前足 Air Zoom 缓震配置，采用简约设计，助你在场上施展各种攻势。它轻盈而大胆，旨在帮助解锁新的速度水平。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ9953-900
全力以赴
前足大号 Air Zoom 缓震配置，提供出色的回弹缓震性能，助力快速起步。
酣畅运动，率性自如
全新的分体式鞋板为快速移动提供了灵活性和轻盈速度。外部较小的中足板为最快的多向运动提供稳定性。
舒适迈步
中底采用 Cushlon 打造，带来全场比赛的舒适体验。我们还降低了中底高度，带来更紧密的贴合感，助你更快迈出第一步。
其他细节
- 我们的 Drag-On 技术经过球员认可，在拖趾动作中提供轻盈的支撑
- 低帮鞋口
产品细节
