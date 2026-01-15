Nike DNA
大童速干篮球短裤
¥229
无论是在家练习投篮技巧，还是和朋友在公园比赛，宽松款 Nike DNA 大童速干篮球短裤皆可轻松驾驭。采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球时畅享干爽，心无旁骛。右髋部配拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼搏。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ5240-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动、无拘无束
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 右髋部实用拉链口袋，可安全存放零食、钥匙或其他随身物品
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ5240-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
