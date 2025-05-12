Nike Downshifter 13
女子公路跑步鞋
¥319¥54941% 折让
售罄：此配色当前无货
无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。透气鞋面结合缓震耐穿性能，为你造就又一个得力装备，或是助你朝着目标迈进。
- 显示颜色： 白色/星尘红/黑/红古铜
- 款式： FD6476-108
Nike Downshifter 13
¥319¥54941% 折让
无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。透气鞋面结合缓震耐穿性能，为你造就又一个得力装备，或是助你朝着目标迈进。
Nike Grind 材料精心打造
外底采用部分 Nike Grind 材料，其原料来自生产过程中产生的边角料。
透气网眼
网眼布材料，柔软舒适，塑就出众透气性。
稳固支撑
内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固支撑脚感。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/星尘红/黑/红古铜
- 款式： FD6476-108
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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