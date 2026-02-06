 
穿上 Downshifter 14 男子公路跑步鞋，让你的步伐迈入新境界。中底厚实的泡绵缓震配置，提供出色的舒适脚感和回弹性能。此外，鞋面采用网眼布，带来出色透气性，中足板带则为你带来稳固贴合感。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/狼灰/白色
  • 款式： IB1895-002

其他细节

  • 精制网眼设计，带来出色透气性
  • 中底厚实泡绵，提供出色的舒适脚感和回弹性能
  • 内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固贴合感

产品细节

