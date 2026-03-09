Nike Downshifter 14 SE
女子公路跑步鞋
¥549
- 显示颜色： 砂岩灰粉/微粒玫瑰红/幻影灰白/图腾黑紫
- 款式： IR1524-600
厚实泡棉中底带来回弹缓震效果，兼顾舒适感与回弹性能。
穿上 Nike Downshifter 14 SE 女子公路跑步鞋，让你的步伐迈入新境界。中底厚实的泡棉缓震配置，提供出色的舒适脚感和回弹性能。此外，鞋面采用网眼布，带来出色透气性，中足板带则为你带来稳固贴合感。
精制网眼
精制网眼设计，带来出色透气性。
回弹缓震
中底厚实的泡棉缓震配置，提供出色的舒适脚感和回弹性能。
舒适包覆
内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固贴合感。
焕新设计
- 厚实泡棉中底。
- 精制网眼设计。
产品细节
- 单鞋重量：约 276 克（女码 39 码）
- 特别版泼墨设计
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
