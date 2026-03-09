Nike Downshifter 14 SE

¥549

厚实泡棉中底带来回弹缓震效果，兼顾舒适感与回弹性能。

穿上 Nike Downshifter 14 SE 女子公路跑步鞋，让你的步伐迈入新境界。中底厚实的泡棉缓震配置，提供出色的舒适脚感和回弹性能。此外，鞋面采用网眼布，带来出色透气性，中足板带则为你带来稳固贴合感。

精制网眼 精制网眼设计，带来出色透气性。 回弹缓震 中底厚实的泡棉缓震配置，提供出色的舒适脚感和回弹性能。 舒适包覆 内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固贴合感。

焕新设计 厚实泡棉中底。

精制网眼设计。