 
Nike Downshifter 14 SE 女子公路跑步鞋 - 砂岩灰粉/微粒玫瑰红/幻影灰白/图腾黑紫

  • 显示颜色： 砂岩灰粉/微粒玫瑰红/幻影灰白/图腾黑紫
  • 款式： IR1524-600

厚实泡棉中底带来回弹缓震效果，兼顾舒适感与回弹性能。

穿上 Nike Downshifter 14 SE 女子公路跑步鞋，让你的步伐迈入新境界。中底厚实的泡棉缓震配置，提供出色的舒适脚感和回弹性能。此外，鞋面采用网眼布，带来出色透气性，中足板带则为你带来稳固贴合感。

精制网眼

精制网眼设计，带来出色透气性。

回弹缓震

中底厚实的泡棉缓震配置，提供出色的舒适脚感和回弹性能。

舒适包覆

内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固贴合感。

焕新设计

  • 厚实泡棉中底。
  • 精制网眼设计。

产品细节

  • 单鞋重量：约 276 克（女码 39 码）
  • 特别版泼墨设计
  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
