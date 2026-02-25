Nike Dragonfly 2 Glam

¥1,079 ¥1,199 10% 折让

Nike Dragonfly 2 Glam 男子田径长跑钉鞋焕新演绎，强势回归。轻盈非凡的 ZoomX 泡棉和出众支撑的稳定片，助力打破个人纪录。时刻准备助力长距离跑，为运动员在速度表现上跃升新高度而设计。

精制网眼鞋面

匠心纱线和精制网眼鞋面，缔造出色透气性和舒适度。鞋面贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。鞋带上饰有可拆卸金色链条和坠饰。后跟结构带来出众稳定性。

ZoomX 泡棉

Nike ZoomX 泡棉，轻盈出众且富有弹力，为步伐提供出色能量回馈。

稳稳抓地

四个可拆卸鞋钉有助于减轻外底的重量，同时塑就匠心平坦鞋底，助你在跑动间稳稳抓地。