Nike Dragonfly 2 Glam
男子田径长跑钉鞋
¥1,199
Nike Dragonfly 2 Glam 男子田径长跑钉鞋焕新演绎，强势回归。轻盈非凡的 ZoomX 泡棉和出众支撑的稳定片，助力打破个人纪录。时刻准备助力长距离跑，为运动员在速度表现上跃升新高度而设计。
- 显示颜色： 热情紫/电子绿/宝石蓝/黑
- 款式： IM9131-500
精制网眼鞋面
匠心纱线和精制网眼鞋面，缔造出色透气性和舒适度。鞋面贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。鞋带上饰有可拆卸金色链条和坠饰。后跟结构带来出众稳定性。
ZoomX 泡棉
Nike ZoomX 泡棉，轻盈出众且富有弹力，为步伐提供出色能量回馈。
稳稳抓地
四个可拆卸鞋钉有助于减轻外底的重量，同时塑就匠心平坦鞋底，助你在跑动间稳稳抓地。
足底稳定片
足底稳定片塑就出众支撑性能。弧形设计，营造出色脚感。
匠心设计
中足和前足采用匠心设计。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
