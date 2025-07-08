 
Nike Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 插肩衣袖结合下摆两侧开衩设计，助你在比赛中畅动自如。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO0098-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的应战体验
  • 采用宽松版型设计，打造休闲感受和充裕叠搭空间

产品细节

  • 63% 棉/37% 聚酯纤维
  • 可机洗
