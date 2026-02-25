Nike
Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤
20% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤专为畅跑而设计，助你尽享干爽舒适的跑步体验。 导湿速干面料结合四向弹性设计和简约接缝线条，有效减少摩擦。 拉链口袋，解放双手，令基本物品触手可及。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM9358-010
干爽舒适，助力畅跑
柔软弹性梭织面料搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后侧上部融入透气拼接面料，帮助保持清爽。
妥善收纳，自由出行
后身拉链口袋搭配网眼布里料，可收纳大部分型号的手机。 侧边拉链口袋，可安全收纳小物件。
其他细节
- 裤脚外侧拉链设计，易于穿脱
- 弹性腰部搭配抽绳，缔造稳固贴合感
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。 拼接/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
-
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM9358-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
