 
Nike Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤 - 黑

Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤

20% 折让

Nike Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤专为畅跑而设计，助你尽享干爽舒适的跑步体验。 导湿速干面料结合四向弹性设计和简约接缝线条，有效减少摩擦。 拉链口袋，解放双手，令基本物品触手可及。


  • 显示颜色：
  • 款式： IM9358-010

干爽舒适，助力畅跑

柔软弹性梭织面料搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后侧上部融入透气拼接面料，帮助保持清爽。

妥善收纳，自由出行

后身拉链口袋搭配网眼布里料，可收纳大部分型号的手机。 侧边拉链口袋，可安全收纳小物件。

其他细节

  • 裤脚外侧拉链设计，易于穿脱
  • 弹性腰部搭配抽绳，缔造稳固贴合感

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。 拼接/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IM9358-010

