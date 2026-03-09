Nike Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤专为畅跑而设计，助你尽享干爽舒适的跑步体验。 导湿速干面料结合四向弹性设计和简约接缝线条，有效减少摩擦。 拉链口袋，解放双手，令基本物品触手可及。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

