 
Nike Dri-FIT 男子速干篮球短裤 - 黑/白色/黑/白色

Nike

Dri-FIT 男子速干篮球短裤

16% 折让
黑/白色/黑/白色
白色/深藏青/大学红/黑

Nike Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用复古风格，升级健身穿搭格调。 透气网眼布结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽，缔造心无旁骛的比赛体验。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
  • 款式： IF1594-010

Nike

16% 折让

Nike Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用复古风格，升级健身穿搭格调。 透气网眼布结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽，缔造心无旁骛的比赛体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈透气面料采用网眼表面和顺滑内里设计，塑就出众耐穿性
  • 右髋配有实用隐藏式拉链口袋，减少干扰因素

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
  • 款式： IF1594-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。