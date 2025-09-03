Nike
Dri-FIT 男子速干篮球短裤
26% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用复古风格，升级健身穿搭格调。 透气网眼布结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽，缔造心无旁骛的比赛体验。
- 显示颜色： 大学蓝/白色/大学蓝/白色
- 款式： IF1594-412
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈透气面料采用网眼表面和顺滑内里设计，塑就出众耐穿性
- 右髋配有实用隐藏式拉链口袋，减少干扰因素
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
