 
Nike Dri-FIT 男子速干足球短裤 - 榛果褐/灰黑/山峰白/山峰白

Nike

Dri-FIT 男子速干足球短裤

¥449
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Dri-FIT 男子速干足球短裤与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的导湿速干技术。


  • 显示颜色： 榛果褐/灰黑/山峰白/山峰白
  • 款式： IF1536-247

Nike

¥449

30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Dri-FIT 男子速干足球短裤与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的导湿速干技术。

其他细节

  • 弹性梭织面料，随行而动，柔韧舒适
  • 左侧裤脚双色耐克勾标志和双色条纹裤脚镶边元素，灵感源自 90 年代中期的足球风格

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 后身口袋
  • 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 榛果褐/灰黑/山峰白/山峰白
  • 款式： IF1536-247

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。