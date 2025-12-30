Nike
Dri-FIT 男子速干足球短裤
¥449
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Dri-FIT 男子速干足球短裤与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的导湿速干技术。
- 显示颜色： 榛果褐/灰黑/山峰白/山峰白
- 款式： IF1536-247
Nike
其他细节
- 弹性梭织面料，随行而动，柔韧舒适
- 左侧裤脚双色耐克勾标志和双色条纹裤脚镶边元素，灵感源自 90 年代中期的足球风格
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 后身口袋
- 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
