Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣
Nike Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣质感轻盈，采用匠心设计，可有效减少摩擦并提升透气性。 该上衣可导湿速干，亦可帮助阻隔紫外线，让你专注畅跑。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IM9357-133
导湿速干，出色支撑
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。衣袖内侧融入网眼拼接设计，可有效提升透气性。
简洁舒适
插肩衣袖有助减少腋下摩擦，塑就自如运动体验。 革新拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖。
产品细节
- UPF 40+
- 衣袖和背面饰有反光图案
- 反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 拼接：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
