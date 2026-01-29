Nike
Dri-FIT Academy Pro 24 男子速干运动夹克
¥429
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Academy Pro 24 男子速干运动夹克采用聚酯纤维针织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动时保持干爽舒适。全长拉链开襟设计结合修身版型，舒适贴合；拉链口袋设计，可供存放小物件；落肩设计，塑就轻松休闲感，令这款夹克成为热身和放松的基础佳选单品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR8421-010
其他细节
留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属夹克
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
