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Nike Dri-FIT ADV
男子速干跑步背心
¥499
售罄：
此配色当前无货
克服难关，与精英一决高下。穿上 Nike Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心，奋力冲向终点。该款背心采用匠心打造，轻盈顺滑，助力成就个人佳绩。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 足球灰/亮深红
- 款式： DM4625-085
Nike Dri-FIT ADV
¥499
导湿速干，轻盈灵活，竞速佳选
克服难关，与精英一决高下。穿上 Nike Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心，奋力冲向终点。该款背心采用匠心打造，轻盈顺滑，助力成就个人佳绩。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
革新设计，迅疾表现
该系列是 Nike 竞速装备的经典力作。我们的服装采用焕新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
质感柔软，奋力拼搏
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。针织面料，轻盈顺滑。基于跑者数据打造，融入开孔设计，助你畅享透气舒适的干爽体验。
随心畅跑
侧接缝设计，有助减少摩擦。
其他细节
背面袖窿造型设计，助你畅动无拘
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 足球灰/亮深红
- 款式： DM4625-085
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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