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Nike Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心 - 足球灰/亮深红

Nike Dri-FIT ADV

男子速干跑步背心

¥499

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克服难关，与精英一决高下。穿上 Nike Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心，奋力冲向终点。该款背心采用匠心打造，轻盈顺滑，助力成就个人佳绩。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 足球灰/亮深红
  • 款式： DM4625-085

Nike Dri-FIT ADV

¥499

导湿速干，轻盈灵活，竞速佳选

克服难关，与精英一决高下。穿上 Nike Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心，奋力冲向终点。该款背心采用匠心打造，轻盈顺滑，助力成就个人佳绩。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

革新设计，迅疾表现

该系列是 Nike 竞速装备的经典力作。我们的服装采用焕新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

质感柔软，奋力拼搏

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。针织面料，轻盈顺滑。基于跑者数据打造，融入开孔设计，助你畅享透气舒适的干爽体验。

随心畅跑

侧接缝设计，有助减少摩擦。

其他细节

背面袖窿造型设计，助你畅动无拘

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 足球灰/亮深红
  • 款式： DM4625-085

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