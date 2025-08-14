戴上 Nike Dri-FIT ADV Fly AeroAdapt 速干软顶运动帽，升级造型格调，畅享训练新体验。该运动帽采用低帽冠设计和运动风版型，是跑步、举重和上训练课的理想之选。导湿速干面料结合 AeroAdapt 侧拼接，令你保持清爽舒适。背面弹力绳搭配易于调节的栓扣，可根据训练需求调整至理想贴合度。

显示颜色： 亮深红

款式： FJ0736-635