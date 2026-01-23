Nike
Dri-FIT ADV Vapor Varsity 男子速干短袖球衣
¥399
此配色当前无货
在球场上，Nike Dri-FIT ADV Vapor Varsity 男子速干短袖球衣是你的理想选择。疏松针织面料富有弹性，带来透气体验；Dri-FIT ADV 导湿速干技术，助你在运动之际保持干爽。可搭配 Dri-FIT ADV Vapor Varsity 短裤，打造协调造型，助力出众表现。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR8428-010
其他细节
留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属球衣
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
