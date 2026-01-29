 
Nike Dri-FIT ADV Vapor Varsity 男子速干短裤 - 白色

Nike

Dri-FIT ADV Vapor Varsity 男子速干短裤

¥369
白色
黑

售罄：

此配色当前无货

在球场上，Nike Dri-FIT ADV Vapor Varsity 男子速干短裤是你的理想选择。采用经典剪裁，搭配弹性腰部，穿着舒适轻松；结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，助你在运动中保持干爽。可搭配 Dri-FIT ADV Vapor Varsity 短袖球衣，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR8429-100

Nike

¥369

在球场上，Nike Dri-FIT ADV Vapor Varsity 男子速干短裤是你的理想选择。采用经典剪裁，搭配弹性腰部，穿着舒适轻松；结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，助你在运动中保持干爽。可搭配 Dri-FIT ADV Vapor Varsity 短袖球衣，打造风格统一的造型。

其他细节

留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属短裤

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IR8429-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。