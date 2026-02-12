Nike Dri-FIT Athletics
大童（男孩）速干针织套头连帽衫
40% 折让
Nike Dri-FIT Athletics 大童（男孩）速干针织套头连帽衫采用宽松休闲设计，在天气转凉之际助你彰显利落型格。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO0250-047
其他细节
- 搭配超宽松版型，可轻松叠搭
- 袋鼠式口袋，方便收纳随身物品
- Dri-FIT 技术导湿速干，在比赛升温之际助你保持干爽
产品细节
- 面料/连帽里料：61% 棉/39% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
