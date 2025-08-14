 
Nike Dri-FIT Challenger 男子速干百搭短裤（无衬裤） - 黑/黑/黑

Nike Dri-FIT Challenger

男子速干百搭短裤（无衬裤）

20% 折让

Nike Dri-FIT Challenger 男子速干百搭短裤（无衬裤）为跑步、训练和瑜伽运动匠心打造，采用标准版型，轻盈舒适，助你在运动时发挥上佳表现。该短裤不仅适用于跑步，舒适口袋设计，不会让你从跑道前往健身房时产生不适感。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： DV9345-010

导湿速干

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

舒适体验，助力比赛

该款短裤采用轻盈梭织面料，侧下方搭配网眼拼接，助你保持舒爽。侧边开衩设计，塑就畅动自如的迈步体验。

安全收纳

插手口袋设计，令钥匙或卡片等基本小物件触手可及。后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，可收纳其他物品。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 无衬里设计
  • 轻盈梭织面料
  • 侧边口袋搭配后身魔术贴粘扣口袋，提供充裕的收纳空间
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
