Nike
Dri-FIT Futura 幼童速干中筒运动袜（3 双）
30% 折让
鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike Dri-FIT Futura 幼童速干中筒运动袜（3 双）可轻松搭配 Nike 运动鞋，提供有力支撑。罗纹足弓支撑板带，舒适贴合；结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助双足保持干爽，令孩子尽情畅玩。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IQ3188-100
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
