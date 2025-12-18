 
Nike Dri-FIT Futura 幼童速干中筒运动袜（3 双） - 白色

Nike

Dri-FIT Futura 幼童速干中筒运动袜（3 双）

30% 折让
白色
黑

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike Dri-FIT Futura 幼童速干中筒运动袜（3 双）可轻松搭配 Nike 运动鞋，提供有力支撑。罗纹足弓支撑板带，舒适贴合；结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助双足保持干爽，令孩子尽情畅玩。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IQ3188-100

Nike

产品细节

  • 内含 3 双袜子
  • 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。