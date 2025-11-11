导湿速干单品以革新外观和质感强势回归。Nike Dri-FIT Legend 男子速干长袖训练上衣采用柔软面料和导湿速干技术，助你在训练中一气呵成，发挥出色表现。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。