 
Nike Dri-FIT One 女子速干中腰短裤（含衬裤） - 黑/白色

Nike Dri-FIT One

女子速干中腰短裤（含衬裤）

16% 折让

Nike Dri-FIT One 女子速干中腰短裤（含衬裤）专为不同场合设计，无论是长途步行、高强度间歇训练，还是出差奔波，皆可轻松驾驭。柔软顺滑梭织面料巧妙结合导湿速干技术，令你在训练时保持干爽，畅享非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX6011-011

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 后腰信封式口袋，令基本物品触手可及

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维 
  • 弹性中腰设计
  • 内置衬裤
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。