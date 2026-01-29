 
Nike Dri-FIT Park 26 Kz 男子速干短裤 - 黑

Nike

Dri-FIT Park 26 Kz 男子速干短裤

¥199

Nike Dri-FIT Park 26 Kz 男子速干短裤用顺滑的聚酯纤维面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在比赛时保持干爽舒适。弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；侧边拉链口袋，可安全收纳随身基本小物件。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR8423-010

Nike

其他细节

留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属短裤

产品细节

  • 面布/网布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
