Nike Dri-FIT Park 3
大童足球短裤
¥108
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Park 3 大童足球短裤采用导湿速干面料，帮助保持干爽，弹性腰部搭配网眼布衬里，塑就出色透气性，助你心无旁骛发挥出色表现。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV6865-010
Nike Dri-FIT Park 3
¥108
弹性舒适，助力畅玩
Nike Dri-FIT Park 3 大童足球短裤采用导湿速干面料，帮助保持干爽，弹性腰部搭配网眼布衬里，塑就出色透气性，助你心无旁骛发挥出色表现。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配网眼布衬里，营造透气舒适感受
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV6865-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。