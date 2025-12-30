 
Nike Dri-FIT Park 3 大童足球短裤 - 黑/白色

Nike Dri-FIT Park 3 大童足球短裤采用导湿速干面料，帮助保持干爽，弹性腰部搭配网眼布衬里，塑就出色透气性，助你心无旁骛发挥出色表现。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


弹性舒适，助力畅玩

Nike Dri-FIT Park 3 大童足球短裤采用导湿速干面料，帮助保持干爽，弹性腰部搭配网眼布衬里，塑就出色透气性，助你心无旁骛发挥出色表现。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配网眼布衬里，营造透气舒适感受

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： BV6865-010

