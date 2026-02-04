Nike Dri-FIT Primary
Nike Dri-FIT Primary 男子速干训练T恤可导湿速干，无论跑步、骑车、举重还是伸展，皆可带来出众包覆效果，助你从容应对训练挑战。柔软舒适面料结合腋下透气刺绣孔眼设计，助你在训练过程中保持清爽。
- 显示颜色： 工作蓝/工作蓝
- 款式： DV9832-486
Nike Dri-FIT Primary 男子速干训练T恤可导湿速干，无论跑步、骑车、举重还是伸展，皆可带来出众包覆效果，助你从容应对训练挑战。柔软舒适面料结合腋下透气刺绣孔眼设计，助你在训练过程中保持清爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 针织面料，质感柔软
- 腋下刺绣孔眼提升透气性，帮助保持清爽
- 腋下拼接设计，让你灵活畅动，发挥上佳表现
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 罗纹领口
- 棉/聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 工作蓝/工作蓝
- 款式： DV9832-486
